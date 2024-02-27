اخبار مصر| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم والدولار والذهب.. الرئيس يُتابع حالة "فتاة الشروق"

اخبار مصر ..نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب.

وسجل الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصري 30.93 جنيه فيما سجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 39.23 جنيه بينما سجل اليورو 33.48 جنيه .

العمل: إعانات لضحايا معدية منشأة القناطر.. 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف للمُصاب

وجه حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الإثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة،بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي،و20 الف جنيه لكل مُصاب،من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا

الرئيس السيسي يُتابع حالة "فتاة الشروق".. ووالدة حبيبة تعرب عن امتنانها: كتّر ألف خيره

قدمت دينا إسماعيل والدة “فتاة الشروق”، الشكر لـ الرئيس السيسي وقالت إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، مضيفة: “بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا”.

370 جنيها| خصم الرصيد من عداد الكهرباء ..اعرف السبب

نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار اللحوم خلال الآونة الأخيرة بـ الأسواق نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف من ناحية، ونقص المعروض من ناحية أخرى، إلا أن هناك توقعات بانخفاض أسعارها ، وذلك بعد انخفاض سعر صرف الدولار الذي يؤثر بدوره على أسعار الأعلاف.

الحكومة تعلن طرحا عالميا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

كشف الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عن طرح عالمي لإدارة وتشغيل المطارات المصرية قريبا.

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

التقى الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

لغة الأرقام في سياحة مصر ..11 نقطة تجيب عنها الوزارة

السياحة في مصر ركن أساسي من أركان الاقتصاد المصري ،عبر توفير سيولة من العملات الصعبة سريعة تضخ في شريان تحي معها قرابة 70 صناعة يختلط عملها مع السياحة ،لتغزل وزارة السياحة والأثار نهجا مدروسا لقراءة وتحليل الأرقام السياحية داخليا وعالميا.

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، والأحوال الجوية المتوقعة.

نقص الدولار والنقد الأجنبي يتصدر ثالث الجلسات المغلقة للحوار الوطني.. وهؤلاء المشاركون

عقد الحوار الاقتصادي جلسته الثالثة والمتخصصة اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024م، وذلك ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار تحت عنوان: "السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي".

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع

قدم رئيس شعبة الذهب نصائح مهمة للتعامل مع انخفاض أسعار الذهب، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة لـ الذهب، في إغلاق تعاملات الاثنين، مع تقييم آفاق السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

نقلة نوعية في صناعة التمور بأسوان.. مصنع إماراتي ضخم يستثمر في منتجات المحافظة

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الاستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة، والاستغلال الأمثل لأكثر من 5ر2 مليون نخلة.