عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم والدولار والذهب.. الرئيس يُتابع حالة "فتاة الشروق"

صدى البلد

اخبار مصر ..نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب.

وسجل الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصري 30.93 جنيه فيما سجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 39.23 جنيه بينما سجل اليورو 33.48 جنيه .

العمل: إعانات لضحايا معدية منشأة القناطر.. 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف للمُصاب
وجه حسن شحاتة وزير العمل،صباح اليوم الإثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة،بواقع 200 الف جنيه لكل متوفي،و20 الف جنيه لكل مُصاب،من بند الحوادث الذي قرر الوزير بإستحداثة مؤخرًا

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

الرئيس السيسي يُتابع حالة "فتاة الشروق".. ووالدة حبيبة تعرب عن امتنانها: كتّر ألف خيره
قدمت دينا إسماعيل والدة “فتاة الشروق”، الشكر لـ الرئيس السيسي وقالت إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، مضيفة: “بشكر سيادة الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدم كافة المساعدات اللي في الدنيا”.

370 جنيها| خصم الرصيد من عداد الكهرباء ..اعرف السبب
نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين
 ارتفعت أسعار اللحوم خلال الآونة الأخيرة بـ الأسواق نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف من ناحية، ونقص المعروض من ناحية أخرى، إلا أن هناك توقعات بانخفاض أسعارها ، وذلك بعد انخفاض سعر صرف الدولار الذي يؤثر بدوره على أسعار الأعلاف.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

الحكومة تعلن طرحا عالميا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية
كشف الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، عن طرح عالمي لإدارة وتشغيل المطارات المصرية قريبا.

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية
التقى الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

لغة الأرقام في سياحة مصر ..11 نقطة تجيب عنها الوزارة
السياحة في مصر ركن أساسي من أركان الاقتصاد المصري ،عبر توفير سيولة من العملات الصعبة سريعة تضخ في شريان تحي معها قرابة 70 صناعة يختلط عملها مع السياحة ،لتغزل وزارة السياحة والأثار نهجا مدروسا لقراءة وتحليل الأرقام السياحية داخليا وعالميا.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، والأحوال الجوية المتوقعة.

نقص الدولار والنقد الأجنبي يتصدر ثالث الجلسات المغلقة للحوار الوطني.. وهؤلاء المشاركون
عقد الحوار الاقتصادي جلسته الثالثة والمتخصصة اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024م، وذلك ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار تحت عنوان: "السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي".

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع
قدم رئيس شعبة الذهب نصائح مهمة للتعامل مع انخفاض أسعار الذهب، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة لـ الذهب، في إغلاق تعاملات الاثنين، مع تقييم آفاق السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

نقلة نوعية في صناعة التمور بأسوان.. مصنع إماراتي ضخم يستثمر في منتجات المحافظة
أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الاستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة، والاستغلال الأمثل لأكثر من 5ر2 مليون نخلة.

اخبار مصر الذهب الدولار السيسي الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع

ترشيحاتنا

حسين لبيب يستقبل سفير بلجيكا في نادي الزمالك

توضيح مهم من وزارة الداخلية بشأن العمالة الموسمية لموسم الحج 2024

ماكرون: الانتصار على روسيا أمر ضروري لأمن واستقرار أوروبا

رابطة مصنعي السيارات توضح تأثير صفقة رأس الحكمة على الأسعار

نبيل الحلفاوي يفتح النار على منتقدي كهربا.. تفاصيل

زوجته لا تسمح بالزيارة.. نادية مصطفى تتحدث عن حالة حلمي بكر الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق جدا .. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الكلاسيكو الأول في الرياض.. ضربات موجعة للزمالك والأهلي تهدد بطولة كأس مصر

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ