نقص الدولار والنقد الأجنبي يتصدر ثالث الجلسات المغلقة للحوار الوطني.. وهؤلاء المشاركون

عقد الحوار الاقتصادي جلسته الثالثة والمتخصصة اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024م، وذلك ضمن موضوعات لجنة التضخم وغلاء الأسعار تحت عنوان: "السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي".

جاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء.

وناقشت الجلسة أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الاقتصادي، الذي يستهدف تقديم مبادرات ومقترحات تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.

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