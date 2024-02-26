لغة الأرقام في سياحة مصر ..11 نقطة تجيب عنها الوزارة

السياحة في مصر ركن أساسي من أركان الاقتصاد المصري ،عبر توفير سيولة من العملات الصعبة سريعة تضخ في شريان تحي معها قرابة 70 صناعة يختلط عملها مع السياحة ،لتغزل وزارة السياحة والأثار نهجا مدروسا لقراءة وتحليل الأرقام السياحية داخليا وعالميا.



ويصرح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ، في كثير من المحافل المحلية والدولية عن استراتيجية وزارته الوطنية للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028.

وتؤكد تصريحات الوزير ،دائماعن دراسة منهجية لخروج استراتيجيتة الوطنية لتحقيق أعلى معدلات الحراك السياحي في مصر والذى تجاوز المعدلات المتعارف عليها في تاريخ مصر عام 2023.



ونستعرض مع قراء صدى البلد ،أبرز تصريحات الوزير عن الأرقام السياحية في مصر والعالم خلال السطور القادمة.

الأرقام السياحية في مصر

1-مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%

2-نصيب مصر من السياحة العالمية ارتفع في عام 2023 ليصل إلى 1.2%

3- عام 2023 شهد نمو بنسبة 33٪ مقارنة بـ عام 2019

4-متوقع أن تصل حركة السياحة في العالم عام 2028 بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر

5-تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028

6-حققنا أعلى رقم قياسي وهو 14.906 مليون سائح في 2023

7-حققت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح، بنمو قدره 6 %

8-حققنا نمو قدره 6 % في الخمسين يوم الأولى من 2024

9-نستهدف تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30%

10-نستهدف تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028 كنصيب عادل من الحركة العالمية

11-زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30 % عن مثيلتها في عام 2022