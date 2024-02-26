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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقلة نوعية في صناعة التمور بأسوان.. مصنع إماراتي ضخم يستثمر في منتجات المحافظة

صدى البلد

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الاستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة، والاستغلال الأمثل لأكثر من 5ر2 مليون نخلة.

وأعرب المحافظ -في بيان اليوم الاثنين- عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة وجائزة خليفة الدولية التي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات وتوفير نقطة التقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميا. 

فعاليات النسخة الـ16 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

وأكد بيان المحافظة أن ذلك جاء خلال مشاركة المحافظ في فعاليات النسخة الـ16 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي تم افتتاحها اليوم بإمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم، وتضمنت الفاعليات تكريم الفائزين بالجائزة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل.

ومن جهة أخرى، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان المهندس محمد الرشيدي، إنه يجري تركيب 50 شاشة تفاعلية داخل الفصول الدراسية لعرض الأفلام والمواد التعليمية المصورة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي داخل مدارس التعليم المجتمعي WFP، مشيرا إلى أنه تم حاليا الانتهاء من تركيب ثلاث شاشات اليوم بإدارة أسوان لمدارس عزبة المرشح والصداقة القديمة والصداقة الأولى بالرعاية وتستكمل غداً بإدارات كوم أمبو ودراو لتصل لكافة الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

التمور أسوان التمور الجافة الجانب الإماراتي التمر

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