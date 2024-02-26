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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وتشهد الأحوال الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 22 13 
دمنهور 21 12
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 21 12 
الزقازيق 22 13 
شبين الكوم 22 13
طنطا 21 13
دمياط 20 14 
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 22 14
العريش 21 12
رفح 20 10
رأس سدر 21 13
نخل 22 10
كاترين 16 3
الطور 23 14
طابا 21 13
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 9
رأس غارب 24 15
الغردقة 26 16
سفاجا 25 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 30 17
حلايب 26 17
أبو رماد 26 16 
رأس حدربة 25 16
الفيوم 22 11
بني سويف 22 11
المنيا 23 10
أسيوط 23 10
سوهاج 23 11
قنا 25 13 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 25 10
أبوسمبل 27 15

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية الطقس درجات الحرارة

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