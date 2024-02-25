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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة طقس اليوم

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حالة الطقس، حيث يوجد تغير مفاجئ في حالة الطقس ودرجات الحرارة، وتحذيرات من الرياح المثيرة للرمال والأتربة والشبورة المائية وعودة سقوط الأمطار.
 وهيئة الأرصاد الجوية تحذر من تأثير ٣ ظواهر جوية على طقس اليوم الأحد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد والأحوال الجوية المتوقعة.
وتوقعت "الأرصاد"، أن يكون الطقس ، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذير عاجل للمواطنين ولسكان بعض المحافظات وذلك بسبب تأثير ٣ ظواهر جوية على حالة الطقس اليوم، وهم الشبورة المائية والرياح وأيضا الأمطار.

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