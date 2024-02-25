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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| رياح محملة بالأتربة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد استقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يظل الطقس اليوم، شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الطقس اليوم، حيث متوقع أن يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم على مناطق الجمهورية :-
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٣ درجة مئوية 
- السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية  
- جنوب سيناء   ٢٥ درجة مئوية 
- شمال الصعيد ٢٥  درجة مئوية 
- جنوب الصعيد  ٢٨ درجة مئوية
 

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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