رغم الشعور بالصيف .. أمطار وثلوج مع حرارة منخفضة في هذا البلد



يشهد الطقس بداية من غد الثلاثاء تقلبات جوية تحمل في طياتها أمطارا في أغلب الجهات و ثلوجا في مرتفعات ولاية القصرين بدولة تونس.



و أوضح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، سرحان الرحال، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية ، أنه بداية من يوم الثلاثاء، وفي الفترة المسائية، من المتوقع أن تتكاثف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية تكون محليا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، كما تسجل درجات الحرارة انخفاضا.



وأضاف أن الوضعية الجوية تبقى ملائمة لنزول الأمطار بأغلب الجهات بمدن تونس، يومي الأربعاء والخميس مع تراجع هام لدرجات الحرارة، وتوقعات بتساقط الثلوج بمرتفعات ولاية القصرين يوم الخميس .