بطول 5 كم.. اليوم بدء أعمال رصف طريق سيدي عقبة بالمحمودية

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال جولتها الميدانية الأربعاء الماضي بسرعة البدء في أعمال رصف طريق سيدي عقبة بالمحمودية.

بدأت اليوم أعمال رصف ورفع كفاءة طريق سيدي عقبة بمدينة المحمودية، بما يؤكد سرعة تحويل التوجيهات والاحتياجات التي يتم رصدها ميدانيًا إلى أعمال تنفيذية على أرض الواقع.

وشهد الطريق اليوم نزول معدات مديرية الطرق وبدء الأعمال الفعلية تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف بطول 5 كم.

ويُعد طريق سيدي عقبة من الطرق الحيوية التي تخدم عددًا من قرى المحمودية ويستفيد منها أكثر من 150 ألف نسمة، كما يمثل شريانًا مهمًا يربط مدينة المحمودية بمنطقة البصيلي بمدينة رشيد، بما يجعل رفع كفاءته خطوة مهمة لتيسير حركة المواطنين والسيارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.