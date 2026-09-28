العراق يستضيف بطولة خليجي 28 للمرة الثالثة في تاريخه

أعلن اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، استضافة العراق للنسخة المقبلة من البطولة "خليجي 28"، لتكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها "أسود الرافدين" كأس الخليج، بعد نسختي 1979 و2023.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي عبر منصة "إكس": "العراق يستعد لاستقبال خليجي 28" رفقة صورة البلد المستضيف خلف كأس البطولة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية حاليا منافسات بطولة "خليجي 27" في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، التي ينافس فيها منتخبات: السعودية، والعراق، والكويت، وسلطنة عُمان، الإمارات، قطر، البحرين، اليمن.

يذكر أن العراق توج بلقب كأس الخليج أربع مرات من قبل، آخرها في نسخة "خليجي 25" التي أقيمت على أرضه عام 2023، عقب تغلبه على عُمان 3-2.