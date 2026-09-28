حملات ميدانية مكثفة بالبحيرة لمواجهة التعديات.. إزالة 11 حالة على مساحة 1225م²

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات الميدانية لرصد وإزالة كافة التعديات، والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية التي يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ويعزز سيادة القانون.

إزالة 11 حالة تعدٍ تم رصدها

وقد واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر، جهودها ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات .

وأسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعدٍ تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة بلغت 1225 م²، وذلك بالتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تعديات في مهدها، والتعامل الفوري معها دون تهاون، مؤكدةً أن المحافظة تواصل جهودها لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ30 والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ على حق الدولة وتطبيق القانون.