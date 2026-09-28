البحيرة تفتتح معهدين أزهريين جديدين بكفر الدوار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن التوسع في إنشاء وتطوير المعاهد الأزهرية يمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ويعكس الحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء البحيرة، مشيدةً بالدور الرائد الذي يضطلع به الأزهر الشريف في بناء الإنسان ونشر الفكر المستنير وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب رسالته التعليمية والتربوية.

هذا وقد قام الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم وبحضور فضيلة الشيخ منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والأستاذ نبيل عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بافتتاح معهد الحاج رضا الصباغ الأزهري بقرية قومبانية لوقين، والذي يضم مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية فتيات، والمقام على مساحة 1575 مترًا مربعًا، ويضم 30 فصلًا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون جنيه.

كما تم افتتاح معهد الشيخ عبد الحليم أحمد قادوم الأزهري بقرية معمل القزاز، والذي يضم المرحلتين الإعدادية والثانوية بنين، والمقام على مساحة 1575 مترًا مربعًا، ويضم 15 فصلًا، بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه.

وأشارت المحافظ إلى استمرار جهود المحافظة في دعم التوسع في المنشآت التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتيسير حصول أبناء القرى على الخدمات التعليمية بالقرب من محل إقامتهم، وإعداد أجيال واعية وقادرة على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، أن افتتاح المعهدين يمثل خطوة مهمة في دعم التعليم الأزهري، الذي يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المدنية، ويسهم في نشر العلم النافع والفكر المستنير، مشيدًا بالدور التعليمي والتربوي والمجتمعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة التوسع في المنشآت التعليمية الأزهرية بمحافظة البحيرة، حيث شهدت المحافظة بالتزامن معها افتتاح معهد الدكتور علي عباس كامل الأزهري بقرية الزنط بمركز أبو حمص، والمخصص لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية فتيات، والمقام على مساحة 2275 مترًا مربعًا، ويضم 40 فصلًا، بتكلفة تبلغ نحو 30 مليون جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي تكلفة المعاهد الأزهرية الثلاثة التي جرى افتتاحها نحو 80 مليون جنيه، بإجمالي 85 فصلًا على مساحة إجمالية تبلغ 5425 مترًا مربعًا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية الأزهرية، ويدعم جهود التوسع في تقديم خدمات تعليمية متكاملة لأبناء المحافظة.