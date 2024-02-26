لا داعي للقلق.. نصائح غالية لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع

قدم رئيس شعبة الذهب نصائح مهمة للتعامل مع انخفاض أسعار الذهب، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة لـ الذهب، في إغلاق تعاملات الاثنين، مع تقييم آفاق السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.5% أو 10.5 دولار عند 2038.9 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.1 دولار. بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.87 نقطة.

توقيع اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات العربية



وانخفت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ، خلال اليومين الماضيين، بعد توقيع مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة. وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية في مصر، ما يُساعد في تخفيف أزمة الاقتصاد ويُحسّن من مناخ الاستثمار بشكل عام.

انخفاض أسعار الذهب يعد مؤشرًا إيجابيًا على انتعاش الاقتصاد المصري، ويُشير إلى زيادة الثقة في العملة المحلية وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.

جاءت الصفقة في إطار خطط الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة.

وتُعد هذه الصفقة خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف مصر التنموية، وجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

وأكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن إعلان صفقة رأس الحكمة أثر بشكل كبير على أسعار الذهب. أعرب ميلاد عن تفاؤله بهذه الصفقة وتأثيرها على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلا: "هناك انخفاض كبير في أسعار الذهب، ونحن نرى أن الصفقة عملت على تهدئة السوق".

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات: "تشهد السوق المحلية للمصوغات والمجوهرات حاليًا تراجعًا في الأسعار، وهذا يعتبر خطوة إيجابية كبيرة". وأكد ميلاد أن أسعار الذهب تتأثر حاليًا بالتغيرات الحالية في سعر الدولار في السوق الموازية وبمبدأ العرض والطلب. وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن متوسط سعر الذهب عيار 21 في الفترة الحالية يتراوح حول 3050 جنيهًا.

وأكد ميلاد أن الذهب يعتبر استثمارًا مربحًا على المدى البعيد وأنه ليس للمضاربة أو تحقيق الربح الشهري. ووجه رسالة للمواطنين: "اطمئنوا، إذا قمتم بشراء الذهب بسعر مرتفع، فعليكم الاحتفاظ به لأنه يحتفظ بقيمته على مر الزمن، وإذا كنتم تستثمرون على المدى البعيد، فلا تتخلوا عنه، فمن الأفضل ألا تخسروا في مثل هذا الوقت والانتظار للتغيرات العالمية التي تحدث".