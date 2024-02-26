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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد

الحديد
الحديد

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن الحديد مر بحالة من الارتباك في الستعير خلال شهر يناير بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق الموازية.

وقال أحمد الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه بعد الإعلان عن اتفاق "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات أدى لانخفاض الأسعار، وبالفعل انخفض سعر الحديد ووصل لـ 47 ألف جنيه، ومتوقعا أن يكون هناك انخفاضات أخرى.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن توفير العملة في البنوك سيؤدي لمزيد من الإنخفاضات وسيحدث استقرارا في الحديد وكل مواد البناء.

وأشار أحمد الزيني إلى أن مشروع رأس الحكمة سيعمل على تشغيل المصانع بكافة طاقتها، وسيعمل أكثر من 2 مليون عامل للعمل في مواد البناء ، وسيساهم في خفض معدلات البطالة.

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