عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواد البناء يفجر مفاجأة عن الأسعار خلال الأيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مواد البناء
مواد البناء

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أهمية مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي تشهدها البلاد.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن سعر عملة الدولار يواصل الانهيار في السوق السوداء، متابعا أن هذا الانهيار له تأثير كبير على أسعار السلع والعقارات والخدمات.
وتابع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه اتفاق مشروع رأس الحكمة من أهم الأحداث في عام 2024، مستدركا أن أسعار الحديد انخفضت 6 آلاف جنيه في الأسواق المصرية.

مواد البناء اتحاد الغرف التجارية السلع الدولار السوق السوداء الغرف التجارية رئيس شعبة مواد البناء عملة الدولار مشروع رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

الرئيس السيسي يُتابع حالة "فتاة الشروق".. ووالدة حبيبة تعرب عن امتنانها: كتّر ألف خيره

موضوعات متعلقة

شعبة البناء تزف بشرى بشأن انخفاض أسعار مواد البناء في هذا الموعد

ترشيحاتنا

تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه

الشوارع والبيوت تتزين لاستقبال شهر رمضان| صور

مصر تخطف لقب دورى الشباب العالمي لـ الكاراتيه بالفجيرة

Deepfake.. إعلامي بريطاني شهير يقع ضحية للتزييف العميق.. تفاصيل

عاجل.. مسؤولة أمريكية كبيرة تزور الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية والأردن.. الأسبوع الجاري

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

راقصة في القطار.. تحرك عاجل من سكك حديد الهند بعد فيديو صادم

بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

أنهى اتفاقه مع فريق سعودي.. تفاصيل أيام نجم الأهلي الأخيرة بالقلعة الحمراء

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ