مواد البناء يفجر مفاجأة عن الأسعار خلال الأيام المقبلة.. ماذا سيحدث؟

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أهمية مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي تشهدها البلاد.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن سعر عملة الدولار يواصل الانهيار في السوق السوداء، متابعا أن هذا الانهيار له تأثير كبير على أسعار السلع والعقارات والخدمات.

وتابع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنه اتفاق مشروع رأس الحكمة من أهم الأحداث في عام 2024، مستدركا أن أسعار الحديد انخفضت 6 آلاف جنيه في الأسواق المصرية.