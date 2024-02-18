شعبة البناء تزف بشرى بشأن انخفاض أسعار مواد البناء في هذا الموعد

زف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار مواد البناء بعد رمضان.





وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن أسعار مواد البناء مرت بحالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، نتيجة لتضارب اسعار الدولار في السوق





وأشار إلى أن أسعار الحديد ارتفعت في يناير الماضي حوالي 10 آلاف جنيه ليصل سعره من 45 إلى 55 ألف جنيه، ويتم وصول سعره للمستهلك 62 الف جنيه، ولكن بعد تدخل الدولة تراجع سعره مرة أخرى ليصل إلى المستهلك من 50 إلى 52 .





وأوضح انه يوجد الان حالة من الركود في السوق بصفة عامة، مشيرا الى توافر سلع البناء بشكل عام.





ونوه أن هناك تصديرا من بعض المصانع للحصول على حصيلة دولارية، وهو ما يؤدي إلى نقص السلع في السوق ولكن حتى الآن السلع موجودة ولا يوجد تعثر في التوريدات، متابعا:" التعثر مرتبط بالدولار كما ان هناك مصانع لا تعمل بكامل طاقتها".





واختتم:" يوجد استقرار وإتاحة خلال الفترة الحالية، وسيكون هناك انخفاض في أسعار مواد البناء بعد رمضان ".