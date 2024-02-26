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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

انخفاض أسعار 11 سلعة
انخفاض أسعار 11 سلعة أساسية

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، ومحاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصري.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.

خفض الأسعار بسبب مشروع رأس الحكمة

وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمة له اليوم أثناء افتتاح أحد أفرع سلسلة تجارية شهيرة بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع.

وتابع وزير التموين، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يوفر سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، كما أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن واللحوم والدواجن تكفى 12 شهرًا.

رمضان السلع الاستهلاكية وزير التموين التموين مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة السكر الزيت

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