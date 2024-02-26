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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: مشروع رأس الحكمة يساهم فى توفير السلع وانخفاض أسعارها

صدى البلد

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الأسواق ستشهد قريبًا، ضخا مكثفا في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة ، كما إن احتياطي مصر الإستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 3.5 أشهر ستة أشهر ومن الزيوت 5 اشهر.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أحد أفرع سلسلة تجارية شهيرة بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة.

وأضاف الوزير أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يساهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع، نظرًا لما يوفره من سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، كما أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن واللحوم والدواجن تكفى 12 شهرًا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30 % كما وجه الوزير بزيادة ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية .

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