عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: أرقام صفقة رأس الحكمة تمثل 28% من الدولار الموجود بمصر

محمد فؤاد الخبير
محمد فؤاد الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أنه بعد عقد صفقة "رأس الحكمة" سنتصرف لأول مرة منذ سنتين كسوق طبيعي، موضحًا أن هناك فرقا بين إيراد وتدفق، فكل ما هو إيراد تدفق وليس العكس، موضحًا أن أرقام الصفقة تمثل 28% من الدولار الموجود في مصر، وتمثل 10% من الناتج المحلي وهو رقم هائل.

وشدد "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذا تدفق معتبر، موضحًا أن مشكلتنا الأساسية في الاقتصاد هي مشكلة سيولة دولارية وقد تحققت هذه السيولة، مؤكدًا أننا أمام إشكاليتين أولاهما المتعلقة بسعر الصرف والتي تسببت في تضخم الأسعار.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، أن الأمر الآن يتطلب تصحيح المسار بأن يكون هناك نوع من انحسار الهيمنة المالية الشديدة، مؤكدًا أنه لابد أن يتوقف التوسع في الإنفاق.

رأس الحكمة سعر الصرف الاقتصاد سيولة دولارية الدولار تضخم الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

ترشيحاتنا

أفضل بطارية في فئته.. أسعار Iphone 13 بالإمارات

الكلاسيكو الأول في الرياض.. ضربات موجعة للزمالك والأهلي تهدد بطولة كأس مصر

«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

ضرر للأمن الأوروبي.. ما هي نتيجة موافقة المجر على انضمام السويد للناتو؟

كيف يتم تحقيق الإستفادة من مشروع رأس الحكمة؟.. متحدث قطاع الأعمال يوضح

زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات نجله والنقابة بخطفه وتعذيبه في الشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

فيديو

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ