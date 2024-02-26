بعضها تراجع 200 ألف جنيه.. انخفاض أسعار السيارات قريبًا في هذه الحالة

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن توافر الدولار وانخفاض سعر سيسهم في انخفاض أسعار السيارات.

وأضاف عبد السلام عبد الجواد خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود الدولار في البنوك وتمكن التجار من فتح اعتمادات مستندية، فسيكون هناك انتعاشة في سوق السيارات، والعودة من الأسعار الرهيبة.

وأردف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "مع الوقت والاستقرار وثبات أسعار الدولار وفتح الاعتمادات المستندية سنكون أمام انفراجة حقيقية وانخفاض أسعار السيارات .

أسعار السيارات انخفضت

وعقب اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "الآن هناك انخفضت أرقام الاوفر برايس بأرقام كبيرة وضخمة.. وبعض أسعار السيارات انخفضت 200 ألف جنيه".

إلغاء الأوفر برايس في مصر

وعن إلغاء الأوفر برايس في مصر، قال :" لو فيه شركات بيطلعها حصص أو كوتة، أو ليها اعتمادات مستندية بسعر البنك، فلن يكون هناك أوفر برايس للسيارات مرة أخرى، ولكن ستكون هناك عمولات بين الوكيل والموزعين.. والأمر يعود للعرض والطلب".