أبو المجد: قرار تصنيع السيارات خاص بالدولة.. ويجب إزالة المعوقات

علق المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، على مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد الذي يركز على توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات وتجميعها بهدف تصديرها للأسواق الخارجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات لخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وقال "أبو المجد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "طلب النائب محترم ووطني جدا، فقد وقعت مصر على اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية وعلى عدة اتفاقيات دولية، حتى نستورد السيارة بالكامل دون جمارك، ولكن هل يستقيم أنه عندما نستورد قطع غيار السيارة ندفع من 5% إلى 7% جمارك؟! لا بالطبع".

وأوضح: "معنى دفع هذه النسبة من الجمارك أنّه إذا أنتجنا السيارة الكهربائية في 2025 لن يكون سعرها منافسا للدول الأخرى، ويجب إزالة كل المعوقات أمام التصنيع، فقرار صناعة السيارات قرار دولة، والمغرب في العام الماضي صدرت بـ7.7 مليار دولار في قطاع السيارات فقط".