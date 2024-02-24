انخفاض أسعار السيارات.. الشعبة تزف خبرًا سارًا للمواطنين .. فيديو

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات مرتبط بسعر الدولار، موضحًا أن السيارات يتم تسعيرها بسعر الدولار الموجود في السوق، وليس سعر الدولار الموجود في البنوك.

وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدم وفرة الدولار في البنوك يجعل المستورد الاتجاه للسوق السوداء للدولار، ولذلك هناك سيارات ارتفعت ووصل سعرها لـ مليون جنيه وأكثر.

وكشف أنه في حالة فتح الاعتمادات المستندية للشركات سيكون هناك انخفاضات في سعر السيارات، أنه في حالة وفرة الدولار بالبنوك سيكون هناك انخفاض في سعر السيارات، وأنه من المتوقع أن يكون هناك انفراجة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تكلفة السيارة بشكل عام مرتفعة، وذلك بسبب الدولار، ولكن وفرة الدولار سينتج عنه انخفاض بالأسعار.