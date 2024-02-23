سقوط أخطر عصابتين.. الداخلية تعيد السيارات المسروقة لأصحابها بـ بني سويف ومطرح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة مركز شرطة سمسطا.. وبحوزتهم (2 سيارة ربع نقل "يُستخدمان فـى السرقة").

وبواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (11) واقعة سرقة ، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها (11 سيارة نقل).

وفى مديرية أمن مطروح تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام).. لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام.

وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشد عن السيارة المستولى عليها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.