اخبار مصر| عوائد صفقة رأس الحكمة تُنعش 4 قطاعات رئيسية.. نصيحة ثمينة لمستثمري الذهب

اخبار مصر ...تساهم صفقة رأس الحكمة الضخمة، في تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بحجم كبير، دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدًا في غضون شهرين، وهو ما يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، وتخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

عوائد صفقة رأس الحكمة تُنعش 4 قطاعات رئيسية في مصر

تساهم صفقة رأس الحكمة الضخمة، في تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بحجم كبير، دفعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدًا في غضون شهرين، وهو ما يمكن أن يساعد على تغطية نقص الدولار في القطاع المصرفي، وتخليص البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، وتقليص صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، وفق شركة “اتش سى” لتداول الأوراق المالية والسندات.

«القومي لذوي الإعاقة»: مُبادرة «أسرتي قوتي» هدفها دعم ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مبادرة (أسرتي قوتي) تهدف لدعم أشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوعية أسرهم بالحقوق والقوانين والخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائهم.

تسليم عقود عمل لذوى همم وشهادات إتمام التدريب المهنى لخريجين جُدد ببورسعيد

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل،واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا ، 50 عقد عمل لذوي همم ، من ضمن 150 عقدًا، للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة ، وماكينات خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المُتنقلة التابعة للوزارة.

تخفيضات هائلة تصل إلى 50% في منتجات وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشاركتها في المعارض والأسواق الكبرى للسلع والمنتجات الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع غرق معدية بمنطقة نكلة

تابعت وزارة الصحة والسكان، حادث غرق معدية تقل عمال، في عزبة ربيع بمنطقة نكلة، بمنشية القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث.

حصر مبدئي ..وفاة 3 مواطنين في حادث غرق معدية الجيزة

تابعت وزارة الصحة والسكان، حادث غرق معدية تقل عمال، في عزبة ربيع بمنطقة نكلة، بمنشية القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث.

مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

مضاعفة مقابل الأماكن الحرجة والنوبتجيات والسهر وبدل المخاطر.. هام للعاملين بالتمريض

التقت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، على رأس وفد تمريضي، اليوم الأحد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمقر ديوان وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين الأحوال المالية للتمريض، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استثماراتها 100 مليون دولار.. وزير العمل يتفقد مصنع الضفائر الكهربائية بجنوب بورسعيد

تفقد حسن شحاتة وزير العمل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية، الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المُتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،وكان في استقباله احمد غازي مدير مصنع بور سعيد ، وذلك في إطار جولة الوزير شحاتة اليوم إلى محافظة بور سعيد .

1.3 مليار دولار قيمة السلع الأساسية بالموانئ المصرية.. تحديات الإفراج وخطط الحل

قال محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، الموجود حاليًا في الجمارك تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، تزامنًا مع توقيع مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة.

الأرصاد تُصدر تنبيهات جوية مهمة.. اتخذ احتياطاتك خلال الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الاثنين 26 فبراير إلى يوم السبت 2 مارس ٢٠٢٤ حيث يشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

50 مليار جنيه بفائدة 12% لبناء غرف جديدة وحوافز الاستثمار السياحي| تفاصيل

شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأحد، المنعقد برئاسة النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور وكيلي اللجنة النائب أحمد الطيبى والنائبة محمد عبد المقصود ، والنائبة أمانى الشعولى أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

تعاون بين مصر واليابان لإنشاء وتشغيل خط إنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء و70% نسبة المكون المحلى

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهي " شركة حلوان للأجهزة المعدنية " (مصنع ٣٦٠ الحربى) وشركة ميزوها اليابانية المحدودة، لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر/ يومياً مياه صالحة للشرب.

باب التقديم مفتوح.. وظائف شاغرة في الخط الثالث للمترو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف بمحافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة بيع التذاكر.