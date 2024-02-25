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رئيس التحرير
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أخبار البلد

«القومي لذوي الإعاقة»: مُبادرة «أسرتي قوتي» هدفها دعم ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مبادرة (أسرتي قوتي) تهدف لدعم أشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوعية أسرهم بالحقوق والقوانين والخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائهم.


وقالت الدكتورة إيمان كريم - في مداخلة هاتفية لبرنامج (8 الصبح) المذاع على قناة (DMC) - "إن سبب اختيار اسم المبادرة (أسرتي قوتي) يعود إلى أن الأسرة هي مصدر القوة والأمان لأشخاص ذوي الهمم، فكان لابد من توعية الأسر أولا للتعرف على طرق التعامل مع شخص من ذوي الهمم وكيفية تمكينه في المجتمع، فالتوعية لا تقتصر على الأب والأم فقط، بل كل الأفراد".


وأضافت: "نحن ننتشر في كافة محافظات الجمهورية سواء في القاهرة أو الإسكندرية والبحيرة والشرقية ودمياط وقنا وأسيوط وبني سويف وسوهاج، ونقوم بعمل دورات تدريبية لهم لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المجتمع والخدمات التي تقدمها لهم الدولة في مجال التعليم والصحة"، مؤكدة استمرار هذه المبادرة حتى العام القادم.

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