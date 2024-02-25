تسليم عقود عمل لذوى همم وشهادات إتمام التدريب المهنى لخريجين جُدد ببورسعيد

بحضور الوزير والمحافظ..

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل،واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا ، 50 عقد عمل لذوي همم ، من ضمن 150 عقدًا، للعمل بشركات قطاع خاص بالمحافظة ، وماكينات خياطة جوائز لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المُتنقلة التابعة للوزارة ، التي تقوم بدورها داخل المحافظة، وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة ،وكذلك حقائب أدوات للمُتدربين على مهنة توصيل الكهرباء وصيانة المحمول، وشهادات إتمام التدريب المهني للمُتدربين والمُدربين ،بمراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..جاء ذلك خلال جولة للوزير اليوم داخل محافظة بورسعيد ، بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلي أصحاب أعمال ونواب برلمان..وشاهد الوزير والمحافظ عرضًا بالفيديو حول انجازات مديرية العمل ببورسعيد حول تنفيذ خطط الوزارة من تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم وتشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من أنشطة المديرية..

وشاهد الوزير والمحافظ استعراض نماذج نجاح من خريجات برامج التدريب المهنى المجانية التى وفرتها المديرية للفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، حيث قدمت مجموعة من الفتيات نبذة حول مشروعهم " TNبراند " ، لملابس الأطفال والحريمي ، وتنفيذ أشكال الاكسسوارات و الكورشيه " الهاند ميد"، يُعبر عن الشخصية ،ويضيف لمسة من الجمال على الإطلالة بجودة عالية ، وأصحاب المشروع هم : رضوى السعيد الخولي ، وریم محمد ابراهيم ابو كرات ، وآیه محمود شطا ، ومروه محمد عبد الوهاب من حملة المؤهلات العليا والماجستير ، حيث بدأت حكايتهن من أول يوم قدموا فيه أوراقهم لمديرية العمل للإلتحاق ببرنامج التفصيل المجاني ، حيث نوهوا إلى انهم قاموا بعمل "انترفيو" وبعدها جرى الاتصال بهم ، وبدأت محاضرات تنمية بشرية ،ثم محاضرات حول الماكينات وانواعها وطرق إستخدامها، والقص وتقفيل المنتجات علي ماكينات الخياطة ، وفازوا بالمركز الأول وباعوا اول منتجات لهم ، وفى ختام العرض قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ووزير العمل حسن شحاتة ، ومحافظ بورسعيد علي تقديم كل الدعم للشباب وتقديم متدربات قادرات علي تحدي الحياة وانتاج منتجات تواكب العصر وذلك يعتبر تحدي للظروف الحالية،بحسب قولهم..

والعرض الثانى قدمته ياسمين علي البستاني ، 32 سنة ، بكالوريوس خدمة اجتماعية دفعة 2013 ،استعرضت فيه عملها لمدة 5 سنين فى القطاع الخاص ، ثم زواجها وتركها للعمل ، وقالت : "بحب الرسم والفاشون ومن هنا قررت أن أصبح " فاشون ديزاينر" ، والتحقت بالدورة عن طريق مديرية العمل لتعلم تفصيل وخياطة مجانى ، حتى إتمام التدريب وتعلمت بورشه عمل عن ريادة الأعمال وكيفية عمل مشروع صغير ومن هنا بدأت فكرة المشروع"..وأضافت :"كنا 3 بنات شخصيات مختلفة..ونقدم الشكر لهيئة التدريب المهني على كل الدعم والتشجيع اللي قدموه لنا خلال 200 ساعة تدريب" ..

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ،قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد ،بديوان عام المحافظة ،في بداية جولة الوزير في المحافظة ..حيث تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..ويشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم"..كما يتفقد مواقع عمل منها شركتي"الضفائر الكهربائية"،و"كابسي "،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي..ويعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم ..كما يتابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة ..