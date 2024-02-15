اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

اخبار مصر ...تتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بحسب الأرصاد، مع استمرار سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

تتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بحسب الأرصاد، مع استمرار سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

مفاجأة في أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 14-2-2024

تعمل وزارتا الزراعة والتموين علي التعاقد مع دول لاستيراد اللحوم مما يساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع جنوني أصاب اللحوم الفترة الأخيرة .

رئيس البرازيل يصل القاهرة في جولة تشمل مصر وإثيوبيا

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الأربعاء، لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها عددا من المسئولين ويزور مقر جامعة الدول العربية، وذلك خلال جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا، فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير.

نستورد بـ100 مليون دولار أسبوعيًّا.. مدبولي يُوجه بزيادة زراعات الذرة وفول الصويا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف، للاستفادة به وقت الأزمات فى إحداث توازن الأسواق، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.

التجديد للواء خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بالتجديد للواء خيرت بركات رئيساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2024.

تسهيلات كبيرة بمطار القاهرة.. طائرة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى الجزائر| شاهد

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متن رحلة خاصة سيرتها مصر للطيران، لنقل البعثة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023.

الصحفيين ترفض التهديدات الصهيونية بشن عملية عسكرية في رفح وتكشف حجم التواطؤ الدولي

تعلن نقابة الصحفيين المصرية رفضها بكل قوة لتهديدات الكيان الصهيونى بشن عملية عسكرية ضد "أهلنا" فى رفح الفلسطينية، وتشدد على أن هذه التهديدات تأتى لتكشف حجم التواطؤ الدولى فى مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى مطبق.

زيادة جديدة لـ معاش تكافل وكرامة| اعرف موعد الصرف

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، للبدء فى صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2024، بداية من غدا، الخميس 15 فبراير الجاري.

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للقاهرة.

11 مارس.. موعد مهم ينتظره جميع المصريين

يصادف يوم 11 مارس المقبل حدثًا استثنائيًا لا يتكرر كثيرًا، وهو موعد بدء الصوم الكبير وشهر رمضان الكريم.

القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. زيارة أردوغان تُتوّج بانطلاقة تاريخية للعلاقات المصرية التركية

فتحت القاهرة وأنقرة صفحة جديدة من العلاقات الثنائية يضعها على مسارها الصحيح. وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اعتزاز مصر وتقديرها للعلاقات التاريخية مع تركيا، والإرث الحضاري والثقافي المُشترك بين البلدين.

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذب كبير ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.

دبلوماسية إنسانية.. انتصار السيسي وأمينة أردوغان تزوران الهلال الأحمر وتُطلقان مبادرات مشتركة

زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والسيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقر الهلال الأحمر المصري، في إطار تعزيز التعاون الإنساني.

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة

كشفت صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. كما كشفت هيئة الأرصاد موقفها من قرار تعطيل الدراسة

خاتمة ناجحة لزيارة استثنائية.. الرئيس التركي يغادر القاهرة بعد يوم حافل بالمباحثات

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرئيس التركي رجب أوردغان، عقب زيارة رسمية لمصر استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرينة رئيس الجمهورية: زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر

رحبت السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بضيفة مصر، أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.