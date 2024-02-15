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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

صدى البلد

كشفت صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. كما كشفت هيئة الأرصاد موقفها من قرار تعطيل الدراسة.

وأعلنت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس التي تضرب عددا من المحافظات هذه الأيام .

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الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس 15 فبراير، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

الظواهر الجوية

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

 

 

هطول أمطار

كما توقع الخبراء هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثرية على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح للسلامة أثناء الأمطار: “لا تلمس الأسلاك الكهربائية، وتجنب المشي في المطر، والقيادة ببطء وحذر، وفصل الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من إغلاق النوافذ بشكل صحيح، والاحتفاظ بمظلة و معطف واقٍ من المطر”.
 

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أمطار غزيرة |مركز المناخ يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

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شديد البرودة.. مركز المناخ: سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق


بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد .

موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة 

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة يوم الخميس 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، لكل من الطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 18 09
بنهــــا 18 11
دمنهور 17 11
وادى النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 18 10
دمياط 18 12
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 10
رأس سدر 19 13
نخل 18 08
كاترين 12 03
الطور 20 12
طابا 19 11
شرم الشيخ 24 13
الاسكندرية 17 10
العلمين الجديدة 16 10
مطروح 15 09
السلوم 16 08
سيوة 17 07
رأس غارب 23 13
الغردقة 23 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 13
الشلاتين 28 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 10
بني سويف 19 10
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 22 09
الأقصر 24 10
أسوان 24 10
الوادى الجديد 23 06

الأرصاد امطار الظواهر الجوية تعطيل الدراسة درجات الحرارة

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