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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

الأرصاد
الأرصاد

تتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بحسب الأرصاد،  مع استمرار سيطرة المنخفض الجوي على شمال البلاد  مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

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خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة

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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

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بعد تحذيرات الأرصاد.. محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا

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الذروة من بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى غد الخميس، لنصل بذلك  إلى ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، غدا ️القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا . 

تعطيل الدراسة

وأعلنت محافظتا الإسكندرية ومطروح تعطيل الدراسة رسميا غدا بسبب سوء الطقس لحماية الطلاب.

الثلوج

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.


وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثرية على جنوب الصعيد على فترات متقطعة. 


بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 18 09
بنهــــا 18 11
دمنهور 17 11
وادى النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 18 10
دمياط 18 12 
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 10
رأس سدر 19 13
نخل 18 08
كاترين 12 03
الطور 20 12
طابا 19 11
شرم الشيخ 24 13
الاسكندرية 17 10
العلمين الجديدة 16 10
مطروح 15 09
السلوم 16 08
سيوة 17 07
رأس غارب 23 13
الغردقة 23 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 13
الشلاتين 28 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16 
رأس حدربة 23 17
الفيوم 19 10
بني سويف 19 10
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 22 09 
الأقصر 24 10
أسوان 24 10
الوادى الجديد 23 06
أبوسمبل 24 09
 

الأرصاد الاحوال الجوية المنخفض الجوي تعطيل الدراسة الظواهر الجوية أمطار متوسطة درجات الحرارة المتوقعة

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