عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

امطار
امطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

txt

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة

txt

بعد تحذيرات الأرصاد.. محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد شهدت بداية من اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

 

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن عدة محافظات تشهد الآن سقوط أمطار متفاوتة الشدة في مطروح والإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ومناطق من الدقهلية وبورسعيد ودمياط والمنوفية والغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

وحذرت من استمرار سقوط الأمطار غدا الخميس على هذه المحافظات تكون متوسطة إلى غزيرة أو خفيفة إلى متوسطة أو خفيفة، موضحه أن غدا الخميس يشهد ذروة التقلبات الجوية ومتوقع سقوط أمطار على كافة الأنحاء وزيادة كميات الأمطار لتكون غزيرة مع حبات البرد ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة لا سيما في محافظات الوجه البحري مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، مضيفة أن ذروة التقلبات الجوية تستمر حتى الجمعة بكميات أمطار أقل من الخميس، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في الأماكن المفتوحة.

 

وأهابت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والقيادة بحذر وبهدوء غدا لسوء الأحوال الجوية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لافتة أن محافظتي الإسكندرية ومطروح قررت تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية.

 

وحذرت الدكتورة منار غانم، المواطنين في محافظات مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيح والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ من سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد، كما أن كميات الأمطار في المحافظات الداخلية لن تكون قليلة ستكون أمطار متوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من شمال سيناء وجنوب سيناء ويمكن أن تصل لحد السيول في بعض المناطق بجنوب سيناء وخليج العقبة وشمال محافظة البحر الأحمر، مضيفة أن تحسن الأحوال الجوية سيكون اعتبارا من السبت المقبل في شمال البلاد ومعظم المحافظات.

الأرصاد ارتداء الملابس الشتوية أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الانخفاض في درجات الحرارة الاستقرار فى الأحوال الجوية الاحوال الجوية الأرصاد الجوية التقلبات الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم الملابس الشتوية الثقيلة امطار غزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

الذهب يستقر عالميا قرب أدنى مستوياته في شهرين

الميرغني: رمضان صبحي يحتاج للزمالك.. ومحمد صلاح يركز على مستقبله فقط

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

حكمة صيام شهر شعبان.. منحة من الله وهبة للأمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد|تقلبات جوية وأمطار رعدية.. وتعطيل الدراسة في هذه المحافظات

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ