اخبار مصر| الحكومة توافق على حزمة الحماية الاجتماعية.. انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

اخبار مصر ....أوضح الدكتور عباس شراقي، أن التخزين الرابع لـ سد النهضة انتهى فى 8 سبتمبر 2023، بإجمالي تخزين 41 مليار م3، وفاضت المياه أعلى الممر الأوسط حتى فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023، بتصريف يومي حوالي 70 مليون م3..... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

وزير النقل: توفير 72 ألف فرصة عمل بخطوط شبكة القطار الكهربائي السريع

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز موبيليتي” العالمية قائد تحالف “سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب” المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

الحكومة توافق على تعديل قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس الوزراء اليوم على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.

الحكومة توافق على إقامة معرض قمة الهرم .. حضارة مصر القديمة بمتحف شنغهاي

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعا، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام.

رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة تنفيذية استعدادا لانعقاد المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)؛ حيث عقد معه اجتماعًا لمتابعة التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

أوضح الدكتور عباس شراقي، أن التخزين الرابع لسد النهضة انتهى فى 8 سبتمبر 2023، بإجمالي تخزين 41 مليار م3، وفاضت المياه أعلى الممر الأوسط حتى فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023، بتصريف يومي حوالي 70 مليون م3.

احذر.. رفع عدادات الكهرباء فى هذه الحالة| تفاصيل

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على فيسبوك، الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك.

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة وتوقعت ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة إلى حد كبيرخلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة البرودة ليلا.

إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة.. توجيه عاجل من أطباء مصر

قال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن جميع المشاركين في المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة وعددهم أكثر من 40 مؤسسة حكومية وغير حكومية، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مدار يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير الجاري، اتفقوا على ضرورة تقديم كل الدعم المادي والبشري والإنساني لإعادة إعمار القطاع الصحي بقطاع غزة.