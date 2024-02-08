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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذر.. رفع عدادات الكهرباء فى هذه الحالة| تفاصيل

صدى البلد

 نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على  صفحته  الرسمية على فيسبوك، الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك.
 

حالات رفع عداد الكهرباء

يحق لشركات التوزيع رفع عداد الكهرباء فى أي من هذه الحالات
1-    فى حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات وأجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

2-   الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

3-فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

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4-   فى حالة توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

5-   فى حالة إحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.

6- فى حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.

7-فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.

8-فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید

9-فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .

10-فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11-فى حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة فاتورة الكهرباء خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

يذكر أن وزير الكهرباء سبق وصرح لصدى البلد أنه سيتم تغيير جميع العدادات التقليدية الى عدادات مسبوقة الدفع فى خلال خمس سنوات ، لافتا الى أنه تم تركيب أكثر من 14 مليون عداد مسبوق الدفع وحوالى 3 مليون عداد كودى .

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