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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

هيقطع ساعة ولا اثنين|مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال بشهر رمضان في هذه الأوقات

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عن جدول انقطاع الكهرباء في رمضان، بعدما ترددت أنباء عن تخفيف الأحمال ساعة واحدة في الشهر الكريم بدلا من ساعتين على ان تكون خلال ساعات النهار فقط ، والذي يبدأ الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024.

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان

وانتشرت أنباء بشأن جدول انقطاع الكهرباء في رمضان وخطة تخفيف الأحمال، ومنها أنباء بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات الليل خلال شهر رمضان المقبل.

بحسب المعلومات التي ظهرت مؤخرًا، فمن المقرر أن يتم تطبيق جدول قطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً لمدة ساعة واحدة فقط، وسوف يتم تقليل الحمل الكهربائي بآخر جزء من اليوم خلال الفترة التي تمتد من الساعة الرابعة إلى الخامسة مساءً.

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وبشأن برنامج توقف التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، لم تحدث أي إعلانات رسمية من أي مؤسسة مسؤولة عن عملية انقطاع الكهرباء في مصر، سواء كانت الوزارة المعنية بالكهرباء أو المجلس الوزاري أو التسع شركات المختصة بتوزيع الطاقة والكهرباء في المحافظات المصرية المختلفة، ومن المفترض أن يتم تقسيم التوقيتات التي سوف تنقطع بها الكهرباء إلى 6 فترات كما يلي:

بدأت المحافظات فى تطبيق مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء 2024 بعد أن انتهى طلاب الشهادات الإعدادية وسنوات النقل من امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تم تعديل مواعيد قطع الكهرباء بسبب امتحانات الطلاب مراعاة أوقات الامتحانات والمذاكرة لتعاود شركات الكهرباء لإعلان مواعيد جديدة لقطع الكهرباء بداية من اليوم.

المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء
المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء

تعديل مواعيد قطع الكهرباء

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم بدءا من 4 يناير الماضي تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الماضي، قبل أن تعود مجددا للمواعيد القديمة الجاري العمل بها حاليا.

مواعيد انقطاع الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة واحدة ولا ساعتين؟

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الشهر الماضي ؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حينها بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

والجدير بالذكر، أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى يوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع والتنويع فى انشاء محطات الانتاج مما نتج عنه فائض فى القدرات.

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