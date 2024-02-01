مواعيد انقطاع الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة واحدة ولا ساعتين؟

يعتبر جدول انقطاع الكهرباء في رمضان، أهم ما يشغل المواطنين حاليا مع اقتراب الشهر الكريم، إذ يبدأ بعد نحو 39 يوما.

وترددت أنباء عن تخفيف الأحمال ساعة واحدة في الشهر الكريم بدلا من ساعتين طبقا للجدول الجاري، على أن تكون خلال ساعات النهار فقط ، والذي يبدأ الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024.

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان وخطة تخفيف الأحمال، يبحث عنها الكثير ومنها أنباء بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات الليل خلال شهر رمضان المقبل.

انقطاع الكهرباء

وكشفت الأنباء المتداولة ان جدول انقطاع الكهرباء في رمضان المقرر تنفيذه سيكون من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا لمدة ساعة واحدة، وآخر ساعة لتخفيف الأحمال ستكون نهارًا من الساعة 4 حتى 5 عصرًا.

وعن جدول انقطاع الكهرباء في رمضان، فحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من أي جهة سواء كان وزارة الكهرباء او مجلس الوزراء او شركات توزيع الكهرباء التسع بشان هذه الانباء سواء تأكيدها أو نفيها.

وقبل جدول انقطاع الكهرباء في رمضان ، كان قد بدأ الخميس 25يناير الجاري مركز التحكم الإقليمي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية العمل ب مواعيد انقطاع الكهرباء السابقة ، والتي تم العمل بها قبل بدء امتحانات نصف العام.

وقد عدلت شركات الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات

الجدول الجديد لتخفيف الأحمال

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ السبت 13 يناير في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الخامسة مساء.

المواعيد الجديدة المتعلقة بخطة تخفيف الأحمال تتضمن العودة بتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء الذي يتضمن ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/٢٥ تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بعدد 5 مراحل كل مرحلة لمدة ساعتين.

وكشفت شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، والتي تأتي على النحو التالي:

من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم بدءا من 4 يناير الجاري تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الحالي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بداية الشهر ؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حينها بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات وتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً في بداية الشهر