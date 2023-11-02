المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

يهتم الملايين بالبحث عن المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء في مصر ، بعد إعلان الحكومة في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن إجراء تعديلات في مواعيد انقطاع الكهرباء.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من السبت الماضي، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

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وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.



الزيادة في استهلاك الكهرباء



وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء في المحافظات :

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء في المحافظات سيكون ميعاد الفصل قبل ميعاد الفصل السابق بساعة على سبيل المثال :

محافظة القاهرة :

يتم قطع الكهرباء وفقا للجدول القديم حسب كل منطقة ، ويتم إضافة ساعة قبل الجداول المعلنة من خلال الضغط هنا

وعن باقي المحافظات تزيد ساعة القطع لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة في نفس مواعيد القطع المعلنة سابقا.

والكثيرون يتساءلون عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء، وموعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء.

انقطاع الكهرباء

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن وعدم انقطاع الكهرباء، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

ولفت أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكدا أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.

وكشف الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.

انقطاع الكهرباء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا تمييز في مسألة تخفيف الأحمال ولا يستثنى منه أحد.

وأردف أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية حدثت أزمة طاقة كبيرة في العالم وأصابت الكثير من الدول، حتى أن البلدان الأوروبية بحثت عن مصادر بديلة للطاقة ولجأت لترشيد الاستهلاك بقرار سياسي وليس اقتصادي.

وقال إن الدولة تتحمل 75 % من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تواجه تحديات ومخاطر على الحدود مثل مصر.

وواصل المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه كان هناك توقع بانخفاض درجات الحرارة في الوقت الحالي ولكن هذا لم يحدث، مضيفا أن استخدامات الغاز زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 18 %، ونهو ما أدى الى خطة تخفيف الاحمال و انقطاع الكهرباء.

ساعتان متواصلتان

واختتم المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حديثه مؤكدا أن خفض أحمال الكهرباء سيكون ساعتين متواصلتين وفقا للجدول المعلن سابقًا.