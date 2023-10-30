مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قدم أحمد دياب مذيع “صدى البلد”، تغطية عن أسباب انقطاع الكهرباء من جديد حيث وضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، وأكد انها جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، الذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح – والطاقة الشمسية والمائية) في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه أيضا التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وقال المتحدث الرسمي: حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.

https://www.youtube.com/watch?v=iraWmBAHBIk

وكان من المفترض ان تنتهي ازمة الكهرباء مع بداية العام الدراسي الجاري، وهناك مصدر بوزارة البترول، أكد أن وزارة الكهرباء تحصل على كمية الغاز المطلوبة لها يوميا، بمقدار 6.5 مليار قدم مكعب، ووضح أن الانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء سيكون مع بدء العام الدراسي الجديد”.

أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عمليات الاستكشاف التي تقوم بها مصر لآبار البترول والغاز لأن لها علاقة كبيرة بالكهرباء.



وكانت آخر تصريحاته في هذا الشأن خلال حديثه في جلسة مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، وأكد في كلمته على أن آبار البترول والغاز يجب أن يتم التعامل معها على أنها إنتاج ناضب، ويجب أن تستمر الاستكشافات، لأنها اذل توقفت سيتراجع الإنتاج بشكل كبير، وهذا الأمر في كل الدول وليس في مصر فقط.