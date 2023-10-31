متحدث الوزراء يكشف موعد توقف انقطاع الكهرباء.. شاهد

قال الدكتور سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن انقطاع التيار الكهربائي سيتوقف مع انخفاض درجات الحرارة ، وانتظام امدادات الغاز من الخارج .

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية "ً ام بي سي مصر " ، أن المدة المحددة لانقطاع التيار الكهربائي ساعتين فقط وفي حالة الزيادة تكون عطلا فنيا فقط .

وأوضح ، أنه لا توجد تأكيدات بشأن امدادات الغاز في الفترة المقبلة في ظل الاوضاع الراهنة .

ووكشف بيان الحكومة، عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة "الرياح، الشمسية، المائية" فى نفس الفترة عن العام السابق".