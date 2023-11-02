للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

يبحث المواطنون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

البنك الاهلي

شهادات البنك الأهلي الجديدة

يتيح البنك الأهلي لكافة العملاء العديد من شهادات الادخار والاستثمار التي تتميز بالتنوع والاختلاف في أسعار الفائدة، وكما يحدد المدة والحد الأدنى للشراء ليتناسب مع كافة العملاء واحتياجاتهم، كما تتنوع شهادة الادخار المتاحة من خلال البنك الأهلي، منها شهادات ادخار بالعملة المحلية، وشهادة ادخار بالعملات الأجنبية، كما يوجد شهادات الاستثمار بـ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقا للقواعد المعمول به وجدول الاستيراد المعلن عنه.

شهادة الأهلي فورا

تبلغ مدة شهادات البنك الأهلي 3 سنوات، بسعر عائد سنوي 9%، ويصرف هذا العائد بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وهناك الشهادة الدولارية، مدتها 3 سنوات، بعائد 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، بفوائد 2.25%، وهو أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وعندما يستغل صاحب الشهادة جميع مميزاتها يصبح العائد لتلك الشهادة على مدار الثلاث سنوات 70%.

البنك الاهلي

أنواع شهادات البنك الأهلي

هناك أنواع عديدة من الشهادات، أولا الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات، والعملة جنيه مصري، سعر عائد الشهادة 19%شهري، 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة، والشهادة الخامسة ذات العائد الشهري، العملة الجنيه المصري، سعر عائد شهادة 12.25% شهري، مدة الشهادة 5 سنوات، 1000 جنيه هو الحد الأدنى لشراء الشهادة، وشهادة أمان المصريين، العملة هي الجنيه المصري، سعر عائد الشهادة 13%، مدة الشهادة 3 سنوات، 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل الي 2500 جنيه فائدة.

وتوجد العديد من الشهادات التي يتيحها البنك الأهلي لجميع العملاء، منها أيضا شهادة الاستمارة، العملة الجنيه المصري، وسعر العائد 14% شهريا أو ربع سنويا، ومدة الشهادة 3 سنوات، وفئات الشهادة هي 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.