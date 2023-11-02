عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

البنك الاهلي
البنك الاهلي

يبحث المواطنون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

البنك الاهلي

شهادات البنك الأهلي الجديدة

يتيح البنك الأهلي لكافة العملاء العديد من شهادات الادخار والاستثمار التي تتميز بالتنوع والاختلاف في أسعار الفائدة، وكما يحدد المدة والحد الأدنى للشراء ليتناسب مع كافة العملاء واحتياجاتهم، كما تتنوع شهادة الادخار المتاحة من خلال البنك الأهلي، منها شهادات ادخار بالعملة المحلية، وشهادة ادخار بالعملات الأجنبية، كما يوجد شهادات الاستثمار بـ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقا للقواعد المعمول به وجدول الاستيراد المعلن عنه.

سكان الأرض على موعد مع 3 ظواهر فلكية بديعة.. ومتابعتها بالعين المجردة

سويلم: زيارات متبادلة مع الأردن للتعرف على تجارب التعامل مع التحديات المائية

شهادة الأهلي فورا

تبلغ مدة شهادات البنك الأهلي 3 سنوات، بسعر عائد سنوي 9%، ويصرف هذا العائد بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، وهناك الشهادة الدولارية، مدتها 3 سنوات، بعائد 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، بفوائد 2.25%، وهو أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وعندما يستغل صاحب الشهادة جميع مميزاتها يصبح العائد لتلك الشهادة على مدار الثلاث سنوات 70%.

البنك الاهلي 

أنواع شهادات البنك الأهلي

هناك أنواع عديدة من الشهادات، أولا الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات، والعملة جنيه مصري، سعر عائد الشهادة 19%شهري، 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة، والشهادة الخامسة ذات العائد الشهري، العملة الجنيه المصري، سعر عائد شهادة 12.25% شهري، مدة الشهادة 5 سنوات، 1000 جنيه هو الحد الأدنى لشراء الشهادة، وشهادة أمان المصريين، العملة هي الجنيه المصري، سعر عائد الشهادة 13%، مدة الشهادة 3 سنوات، 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل الي 2500 جنيه فائدة.

وتوجد العديد من الشهادات التي يتيحها البنك الأهلي لجميع العملاء، منها أيضا شهادة الاستمارة، العملة الجنيه المصري، وسعر العائد 14% شهريا أو ربع سنويا، ومدة الشهادة 3 سنوات، وفئات الشهادة هي 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

شهادات البنك الاهلي أنواع الشهادات بنك الأهلي شهادة الأهلي فورا شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الاهلي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

موضوعات متعلقة

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية

الطماطم بـ 9 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-9-2023

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

130 ألف جنيه| تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

هنحدثلك بياناتك| محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

سرقة أصحاب المعاشات..اليوم نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على اموال المواطنين

تحرك جديد لأسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض اليوم

ترشيحاتنا

السكر بـ 27 جنيها.. أسعار مخفضة بمنافذ البيع تفعيلا لخطة مجلس الوزراء

تدمير دبابات الاحتلال.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس في غزة

معشوق الأهلاوية.. سيف زاهر يكشف الأقرب لخلافة أوسوريو في الزمالك

بعد أن افتتحه رئيس الوزراء|12 معلومة عن مجمع مدارس القرية الكونية الجديد

أفضل طريقة لعلاج السهو في الصلاة.. نصيحة من أمين الفتوى للمصلين

مشروع خطير في غزة.. تسريبات أوروبية بشأن قوات الناتو واحتلال القطاع| 3 سيناريوهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ