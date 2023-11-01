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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل أفضل شهادات استثمار بالبنوك

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

صدى البلد

قبل إجتماع البنك المركزي .. الكثير من المواطنين في الوقت الحالي يبحثون عن مصادر ادخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

البنك الأهلى طرح عدة شهادات 
و أعلن البنك الأهلي عن إطلاق منتج جديد في مجال الاستثمار المالي يأتي هذا الإعلان في سياق زيادة سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة حيث أصبحت الشهادات الادخارية مع العائد الشهري 22% أمرًا يشهد اهتماماً متزايدًا من قبل المستثمرين والمواطنين تقدم هذه الشهادات فرصة مثيرة للمستثمرين الذين يسعون لاستثمار أموالهم بطريقة آمنة ومربحة يمكن للمستثمرين الاختيار بين شهادة بعائد شهري يبلغ 22% أو شهادة بفائدة شهرية تصل إلى 19% مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة.

و تم إصدار شهادة استثمارية لمدة ثلاث سنوات بنسبة فائدة متدنية على مدى الفترة في السنة الأولى تبلغ الفائدة السنوية 22% ثم تنخفض إلى 18% في السنة الثانية، وفي السنة الثالثة، تصبح 16%.  تم تصميم هذه الشهادة لتوفير عوائد شهرية للمستثمرين وذلك كجزء من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والجدير بالذكر أن هذا الإصدار جاء في سياق استقرار أسعار الصرف للدولار في البنوك مما يمنح المستثمرين أكثر من استقرار في استثماراتهم.

وأن البنك أيضاً يتيح جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.

بالإضافة أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما، هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء.

كما أن عضو النقابة الذي يريد أن يستفيد من خدمات البنك عليه أن يقدم خطابا معتمدا يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب، موضحا أن مدة التقسيط تصل إلى 120 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد، هذا بالإضافة إلى منح أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.

و يطرح بنك مصر شهادات ادخار متميزة بسعر فائدة يصل إلى 22 % ، وذلك لسوء الحالة الاقتصادية والتضخم الذي تمر به البلاد خلال الفترة الأخيرة ، وقد طرح بنك مصر الكثير من الشهادات التي تناسب جميع العملاء بأسعار تبدأ من 1000 جنيهًا مصريًا فأكثر وفي السطور التالية نكشف عن جميع أنواع شهادات بنك مصر والتي تم طرحها مؤخرًا أمام جميع العملاء.

شهادة ابن مصر.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير السنوي.
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي.
شهادة الاختيار ذات العائد التراكمى.

تختلف شهادات بنك مصر حسب سعر الفائدة وسعر الشراء وقيمة الشهادة ومدتها ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مصر أو من خلال فروع بنك مصر في كافة المحافظات المصرية.

وأضاف أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما، هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء.

و كشف البنك العربي الافريقي عن تفاصيل شهادة الادخار الجديدة، موضحا أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى.
ووفقا للبنك تبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات بنسبة الفائدة 65% يتم استلام العائد فى نهاية المدة.
وأوضح البنك أن شهادة الادخار البنكية الجديدة طرحت للأفراد فقط وبال جنيه مصري فقط
يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد.

وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كالتالي:
مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.
كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

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