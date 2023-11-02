سويلم: زيارات متبادلة مع الأردن للتعرف على تجارب التعامل مع التحديات المائية

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بالمهندس جهاد المحاميد، وكيل وزارة المياه والرى الأردنية،على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

ونوه الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، إلى العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، خاصة مجال المياه، خاصة فى ظل تشابه الموقف المائي فى مصر والأردن نظرا لما يواجهه البلدان من شح مائى والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى 98% فى مصر و40% فى الأردن على المياه الواردة من خارج الحدود.

وأكد امتلاك كلا البلدين خبرات متميزة فى مجال إدارة المياه والتى يجب الاستمرار فى تبادلها بين الجانبين، خاصة فى مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين، خاصة فى مجالى الرى الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.

واستعرض تأثير اللاجئين فى مصر والأردن على الوضع المائى فى كلا البلدين، وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذى يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة بهما، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط فى التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا فى التعامل مع ملف اللاجئين.

ودعا الجانب الأردنى للانضمام إلى مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27.