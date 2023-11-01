المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

بعد انتهاء فصل الصيف توقع الجميع أن تخفيف الأحمال انتهى معه، وأن الكهرباء استقرت في المنازل، إلا أنه خلال الأيام الماضية فوجئ الكثيرين بإنقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت إلى ساعتين في بعض المحافظات.

بعد ما أثار انقطاع الكهرباء المتكرر حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، أعلنت وزارة الكهرباء عن الجدول الخاص بتخفيف أحمال الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد قرار رئاسة الوزراء معدل قطع الكهرباء لمدة ساعتين، بعد ما كانت ساعة واحدة نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، فما جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات المختلفة؟..

مواعيد تخفيف الأحمال

في الإسكندرية

تقرر تغيير مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية عن المواعيد السابقة لتزيد المدة من ساعة إلى ساعتين، ووفقًا لشركة الكهرباء فإنه سيبدأ قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية من الساعة 11 صباحًا بدلاً من 12 ظهرًا، ولمدة ساعتين.

في الفيوم

من المقرر أن يبدأ فصل الأحمال من الساعة 12 ظهرًا وحتى 12 منتصف الليل لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة

في الغربية

من المقرر أن يكون جدول تخفيف الأحمال في محافظة الغربية كما كان في نفس الميعاد السابق لكل منطقة، مع زيادة مدة انقطاع التيار لساعتين بدلاً من ساعة واحدة.

في باقي محافظات الجمهورية

ينطبق قرار تخفيف الأحمال على باقي محافظات الجمهورية، على أن تزيد ساعة القطع لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة في نفس مواعيد القطع.

تحرك برلماني لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

كان النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، قد أوضح تفاصيل البيان العاجل للبرلمان للوقوف على أسباب انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 4 ساعات يوميًا في الإسكندرية - بحسب بيانه - قائلاً إنه تمت ملاحظة انقطاع الفترات خلال اليومين الماضيين، أكثر مما كانت في فصل الصيف، حيث عانى الكثير من المواطنين من الأمر، وبدأت الشكاوى حيال الأمر تتردد على مجلس النواب.

وأضاف قاسم في مداخلة تليفزيونية:

«المجلس قدم بيان عاجل لمعرفة الأسباب التي أدت لعودة مرة أخرى انقطاع الكهرباء، وزيادة فترة الانقطاع التي وصلت في بعض المحافظات لـ 4 ساعات.. ففي محافظة الإسكندرية انقطع التيار الكهربائي 4 ساعات، منهم 2 في فترة الظهيرة، ومثلهم في المساء، وكذلك غيرها من المحافظات، ما أدى إلى استياء الاهالي، ومن ثم أطلق البرلمان بيانات عاجلة.

أشار عضو مجلس النواب إلى أنه بعد تقديم البيانات العاجلة فوجئوا ببيان من وزارة الكهرباء يوضح أن درجات الحرارة غير المتوقعة أدت لعودة الانقطاع مرة أخرى، مضيفًا أن الأزمة هي أزمة شفافية مع وزارة الكهرباء والحكومة في مثل هذه المسائل، إذ أن الرئيس السيسي دائمًا يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك شفافية مع الشعب وأن يتم إعطاء الحلول لهم، في حين حينما يتم التحدث مع الحكومة لا أحد يرد..

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

في الوقت ذاته أكدت وزارة الكهرباء أن خطة الحكومة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن تنتهي أزمة الكهرباء في مصر خلال عام 2024.

رفع كفاءة القطاع

وقد أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات الإنتاج، بهدف القضاء على انقطاع الكهرباء في مصر وتشمل ما يلي: