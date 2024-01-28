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رئيس التحرير
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تفاصيل خطة تخفيف أحمال الكهرباء

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. الجدول الجديد وعدد ساعات الانقطاع

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول انتهاء تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من  جدول تخفيف الاحمال فى المحافظات، بالإضافة الى عرض المواعيد الجديده  لقطع الكهرباء والاماكن المستثناه من هذه الخطة، اضافة الى خطة الوزارة بتخفيف الاحمال فى رمضان. 

وتسعى وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة الى تحسين جودة الخدمات الكهربائية في مصر، لذلك قامت بتعديل جدول تخفيف الأحمال. وقالت ان الهدف من هذا التعديل هو تحسين توزيع الكهرباء بطريقة أكثر فعالية، وتقديم خدمة مستدامة للمواطنين. 
وأصبحت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديده لمدة 6 ساعات يوميا فقط بدلا من 12 ساعة
وسوف تبدأ من  الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا،  بدلا  من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

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