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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. انقطاع الكهرباء عن كفر الزيات وعدة قرى بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، عن فصل التيار الكهربى عن مدينة كفرالزيات بالكامل، وعدة قرى والعزب التابعة لها، والتابعة لإدارة كهرباء كفرالزيات، غدا السبت من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة على محطات كهرباء الضغط العالى الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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وأوضح قطاع كهرباء غرب الغربية، أن فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية المقرر، يتضمن مدينة كفرالزيات بالكامل ماعدا المستشفى العام ومركز الشرطة، وبالنسبة لخطوط الريف يتضمن قرى الدلجمون، وكفريعقوب، وكفرالباجة، والنصارية، وكفرحشاد، وكفرشماخ، وكفرالهواشم.

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كما يتضمن، منصورية الفرستق، ومشلة، وأكوه الحصة، ومنشأة سليمان، وقصر نصر الدين، وأبوالغر، وشبراريس، ومنشأة الكردى، وإدشاى، والطالبية، وكفرأخشا، وكفرالأشقر، وكفرديما، وبلشاى، وقسطا، والعزب التابعة لتلك القرى.

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