انقطاع الكهرباء كليًا عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس

انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء يوم الجمعة، إثر قصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت طائرات جيش الاحتلال المروحية، الرصاص على عدة مناطق شرق رفح.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب القطاع.

كما أجبر جيش الاحتلال آلاف المواطنين على النزوح مجددا من مجمع ناصر الطبي، بعد محاصرته بالدبابات. واستهدفت النازحين والصحفيين بالرصاص خلال نزوحهم.

ووصل إلى المستشفيات منذ صباح الجمعة 18 شهيدا و83 جريحا من خان يونس.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

وأفادت الجمعية بأن الشظايا تطايرات إلى داخل المستشفى، مشيرةً إلى أن طواقمها تعجز عن الوصول إلى المصابين.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بعد أن قصف الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه.

وقصف الاحتلال جباليا البلد ومحيط الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64500 جريح