ننشر جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، تنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة، وعدم قطع الكهرباء ليلاً، والاكتفاء بانقطاع التيار خلال ساعات النهار بداية من الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، وذلك بسبب امتحانات منتصف العام الدراسى.

وأوضحت مصادر بوزارة الكهرباء في تصريح لـ صدى البلد أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساء، ولن يتم قطع الكهرباء فى غير تلك الأوقات.

وأضافت المصادر أنه يتم التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لاتخاذ التدابير الخاصة بهم منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار.

كما لفتت المصادر إلى وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.

يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى بوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع والتويع فى انشاء محطات الانتاج مما نتج عنه فائض فى القدرات.

جدول انقطاع الكهرباء فى اسكندرية

وينشر صدى البلد لقرائه جدول انقطاع الكهرباء بمحافظة الاسكندرية والتى جاءت كالتالى ..