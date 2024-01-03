ننشر جدول انقطاع الكهرباء بمحافظة أسيوط

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، تنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة، لعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، والاكتفاء بانقطاعه خلال ساعات النهار لتبدأ من الحادية عشر صباحا وتنتهى فى الخامسة مساء يوميا، بسبب امتحانات منتصف العام الدراسى.

وأوضحت مصادر بالكهرباء لصدى البلد أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساء، ولن يتم قطع التيار فى غير تلك الأوقات.

وأضافت المصادر أنه يتم التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لاتخاذ التدابير الخاصة بهم منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار.

كما لفتت المصادر إلى وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.

يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى بوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع والتويع فى انشاء محطات الانتاج مما نتج عنه فائض فى القدرات

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

ينشر صدى البلد لقرائه جدول انقطاع الكهرباء فى محافظة اسيوط التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وهى كالتالى ..

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط

جدول تخفيف الأحمال بمحافظة أسيوط