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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة الكهرباء الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اننا اتخذنا الإجراءات بالارجاء للزيادات بعد السلع حتى نهاية ٢٠٢٣ وننظر كيف سيتم التحرك حيث انه من غير الصحيح ان تستمر الدولة في الاستدانة.

وقال رئيس مجلس الوزراء ان المواطن يحاسب على استهلاكه والكيلووات يكلف الدولة ١٧٧ قرش، مشيرا الى انه مع زيادة التكلفة كل شرائح الكهرباء اصبحت تدفع اقل من التكلفة الفعلية للدولة.

واضاف انه طلب من وزير الكهرباء لوضع سيناريو للتحرك لتجاوز الازمة وانهاء المشكلة خلال سنتين وتخفيف الدعم خلالهم وسيناريو اخر تخفيف الدعم خلال ٥ سنوات.

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واشار الى ان الشريحة الاولى لأسعار الكهرباء قبل الزيادة كانت ٤٨ قرش للكيلو  وبعد الزيادة ٥٨ قرش والشريحة الثانية قبل الزيادة كانت ٥٨ قرش الى ٦٨ قرش والشريحة الثالثة قبل الزيادة ٧٧ قرش وزادت الي نحو ٨٠ قرش وهذه الشرائح يمثلو ٥٥٪؜ من الشعب المصري.

ونتيجة لهذه الزيادة ستتقلص خسائر الكهرباء ٧٥ مليار ومع ذلك الرقم كبير، لافتا الى انه تم انخاذ قرار ان يكون الاحراءات على ٥ سنوات تخفيفا على المواطن.

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