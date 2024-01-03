مدبولي : 90 مليارا قيمة دعم الدولة للسولار سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان هناك الاف المخابز تنتج ٢٧٥ مليون رغيف يوميا بمعدل ١٠٠ مليار رغيف في السنة مشيرا الي ان حتي عام ٢٠٢١ كان سعرهم ٥٠ مليارا انما اليوم أصبح ٩١ مليار دولار .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان مصر تستهلك سنويا ١٨ مليار لتر سولار مؤكدا ان الدولة تدعم السولار ب ٥ جنيه لكل لترا ليصبح الدعم سنويا ٩٠ مليارا.

واكد ان الدعم للتموين يصل الي ٣٦ مليار دولار واشار الي ان مصر تستهلك ٢٨٠مليون انبوبة بتكلفة الفعلية ٢٠٠ ونبيعها ٧٥ جنيها.



وأشار أن دعم الكهرباء كان من المقرر ان ينتهي دعم الكهرباء هذا العام لكن تم تأجيله بسبب الظروف الاقتصادية مشيرا الي ان دعم الكهرباء وصل ل٩٠ مليار جنيه هذا العام فقط وبذلك نكون ٣٤٢ مليار جنيه سنويا دعم من الدولة لعدد من السلع.