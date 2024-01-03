احسب قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسبة وصلت إلى 16%، وفقا للقائمة المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لمرصد الكهرباء وحماية المستهلك، على أن يتم تطبيقها على فاتورة يناير الجاري.

ويسعى المواطنون في مصر لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء، بعدما تم الإعلان رسميًا عن الأسعار الجديدة لـ شرائح الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء

تحتسب قيمة فاتورة الكهرباء 2024 بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح كالآتي:



الشريحة الأولى

تستهلك من صفر إلى 50 كيلوواط ساعة، أصبح سعر الكيلو فيها 58 قرشا بدلا من 48 قرشا، ويصل حساب تلك إلى الفاتورة 29 جنيهاً. وتحسب كالاتي: 50 كيلو × 58 قرشاً = 29 جنيهاً، بالإضافة لمقابل خدمة عملاء 1 جنيه. ‎

الشريحة الثانية

تستهلك من 50 إلى 100 كيلوواط ساعة، أصبح سعر الكيلو فيها 68 قرشاً بدلاً من 58 قرشاً، وتكون فاتورة استهلاك 100 كيلوواط ساعة 68 جنيهاً، بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة

تستهلك من صفر إلى 200 كيلوواط، سجل سعر الكيلو بهذ 83 قرشاً بدلاً من 77 قرشاً، وتكون سعر الفاتورة 177 جنيهًا، تحسب كالأتي: 200 × 83 = 166 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‏

الشريحة الرابعة

استهلاكها يتراوح بين 201 إلى 350 كيلوواط، وصل سعر الكيلو في في هذه الشريحة إلى 125 قرشاً بدلاُ من 106 قروش، ويكون حساب تلك الفاتورة اذا وصلت لنهايتها 437 جنيهاً.

الشريحة الخامسة

يتراوح استهلاكها بين 351 إلى 650 كيلوواط، أصبح سعر الكيلو فيها 140 قرشاً بدلاً من 128 قرشاً، ويكون حساب تلك الفاتورة 491 جنيهاً، إضافة إلى 15 جنيهاً مقابل خدمة عملاء.

الشريحة السادسة

يتراوح استهلاكها من 651 إلى ألف كيلوواط، سعر الكيلووات بها 150 قرشاً، ويصل حساب الفاتورة بها إلى 976 جنيهاً، بجانب مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا. ‎

الشريحة السابعة

من صفر الى ألف كيلوواط، وهذه الشريحة لا تحصل على أي دعم، وسعر الكيلو وات فيها 165 قرشاً وحساب فواتير تلك الشريحة يكون كالآتي: 1000 كيلوواط ساعة = 1650 جنيهًا، بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهاً.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، وفقا لخطة قطاع الكهرباء لرفع الدعم، كما أعلنها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الرسمى.

ويصل متوسط زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي بنحو 10 قروش لكل كيلووات ساعة لأغلب الشرائح المنزلية، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة مع فاتورة الأول من فبراير والتي تعبر عن استهلاك شهر يناير.