الزيادات بسيطة.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للمنازل والمحلات وتذاكر المترو وباقات الإنترنت| أرقام

ارتفعت أسعار بعض الخدمات في مصر مع بداية العام الجديد، حيث أعلنت وزارة الكهرباء زيادة الأسعار بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.

مصر

زيادة أسعار الكهرباء

وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022، وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد، إذ بلغت قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية نحو 6 مليارات جنيه.

ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية.

ويشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالي 2023-2024، قدرت بنحو 200 مليار جنيه، بزيادة 21.4 مليار جنيه، ومقابل 178.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى السابق.

وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16% و22% لتصبح قيمة الشرائح على النحو التالي:

شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء

ــ الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها إلى 58 قرشا بدلًا من 48 قرشًا

ــ الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا.

ــ الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها إلى 83 قرشا بدلًا من 77 قرشًا.

ــ الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.

ــ الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

ــ الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط زيادتها إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.

ــ الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.

شرائح الكهرباء للمحال التجارية

ــ الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشًا عند المستويات نفسها.

ــ الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.

ــ الشريحة الثالثة: من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

ــ الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

ــ الشريحة الخامسة: من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.

بداية من اليوم..

كما قررت وزارة الكهرباء تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، لتقتصر على ساعات النهار فقط من 11 صباحا حتى 5 مساء، بمعدل ساعتين لكل منطقة، وتنفيذ القرار بداية من اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، على أن يتم إصدار الجداول الخاصة بتلك المناطق في وقت لاحق.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن القرار جاء نظرا لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي، واستجابة لمطالب نقلها نواب البرلمان عن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء ليلاً.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء

رفع أسعار باقات الإنترنت

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، "وي" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بحسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وجاءت أسعار باقات الإنترنت الجديدة الي النحو التالي:

ــ باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها، بزيادة 40 جنيها.

ــ باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، بزيادة 55 جنيها.

ــ وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، بزيادة 70 جنيها.

ــ باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها، بزيادة 100 جنيه.

ــ وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، بزيادة 150 جنيها.

ــ وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه، بزيادة 250 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة.

وفي هذا الإطار، علق هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو في مصر.

وأشار هشام إبراهيم إلى أن زيادة الأسعار الأخيرة تخص جهات حكومية، ولا بد أن يكون هناك تنسيق وأن يفهم المواطن المصري أسباب رفع الأسعار.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "قناة صدى البلد"، أن زيادة الأسعار في توقيت واحد ليست لها مبرر واضح، مؤكداً أنه بالنسبة لزيادة أسعار تذاكر المترو المواطن يتفهم أن هناك تطويراً كبيراً في شبكة الطرق والنقل بالدولة.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

تفاصيل زيادة أسعار المترو

وطبقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة على أسعار تذاكر المترو، مع بدء التشغيل الاثنين الماضي، أول أيام العام الميلادي الجديد، وكذلك مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي أعلنت عنه وزارة النقل الأحد.

وقد ارتفعت قيمة تذكرة 9 محطات والتي كانت مقدرة بـ 5 جنيهات لتصبح 6 جنيهات، كما زادت التذكرة لمسافة 16 محطة من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كما ارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ 12 جنيهًا، والمخصصة لـ23 محطة.

كما أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها لما يزيد عن 23 محطة.

وكان كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019 .

وتابع خلال مداخلة هاتفية على "قناة صدى البلد"، أن هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها المتمثل في الإنشاءات والتطوير والأصول أو مصاريف التشغيل.

وقال وزير النقل، إن المرتبات وقطع الغيار زادت عما كانت عليه في 2019، موضحا أن الشركات تعمل على كسب مصاريف تشغيلها، موضحا أن هيئة مترو الأنفاق تحصل على دعم من الدولة للطلاب وذوي الإعاقة والموظفين.

وأكد أنه خلال شهر أغسطس 2022 تحدث أنه يفكر في زيادة أسعار التذاكر وتوافق ذلك مع حزمة دعم اجتماعية أقرها الرئيس السيسي الذي طالب حينها بتأجيل زيادة الأسعار والحصول على مزيد من الدعم من وزارة المالية.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه في 30 يونيو الماضي، عرض على الرئيس السيسي زيادة تذاكر المترو، وحينها طالبه بزيادة الإيرادات من الإعلانات ومصادر أخرى بعيدا عن الاقتراب من سعر التذكرة.